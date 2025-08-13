  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۳

جریمه یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومانی برای فجر سپاسی

جریمه یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومانی برای فجر سپاسی

کمیته انضباطی آرای دعوی خود را در خصوص کمیته صدور مجوز حرفه ای به طرفیت باشگاه های لیگ دسته اول صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رأی دعوی صدور مجوز حرفه‌ای به طرفیت باشگاه فجر شهید سپاسی به شرح زیر است:

جریمه یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومانی برای فجرسپاسی

به این ترتیب باشگاه فجرسپاسی در مجموع یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان جریمه شده است.

کد خبر 6559173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها