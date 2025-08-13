جریمه یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومانی برای فجر سپاسی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رأی دعوی صدور مجوز حرفهای به طرفیت باشگاه فجر شهید سپاسی به شرح زیر است:
به این ترتیب باشگاه فجرسپاسی در مجموع یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان جریمه شده است.
کمیته انضباطی آرای دعوی خود را در خصوص کمیته صدور مجوز حرفه ای به طرفیت باشگاه های لیگ دسته اول صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رأی دعوی صدور مجوز حرفهای به طرفیت باشگاه فجر شهید سپاسی به شرح زیر است:
به این ترتیب باشگاه فجرسپاسی در مجموع یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان جریمه شده است.
نظر شما