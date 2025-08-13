جریمه یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومانی برای فجر سپاسی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رأی دعوی صدور مجوز حرفه‌ای به طرفیت باشگاه فجر شهید سپاسی به شرح زیر است:

به این ترتیب باشگاه فجرسپاسی در مجموع یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان جریمه شده است.