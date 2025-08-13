  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۹

تصادف مرگبار در بزرگراه شهید لشکری تهران

تصادف مرگبار در بزرگراه شهید لشکری تهران

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع یک تصادف مرگبار در بزرگراه شهید لشکری خبر داد.

سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت ۰۱:۴۱ بامداد یک فقره تصادف منجر به فوت در مسیر شرق به غرب، کیلومتر ۲۰ بزرگراه شهید لشکری به وقوع پیوست.

وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودرو سواری سمند به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس و یک دستگاه موتور سیکلت برخورد کرده است.

سرهنگ شریفی در ادامه گفت: متأسفانه در اثر این برخورد راکب موتور سیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده به سر، در دم فوت شد و همچنین ترک نشین موتور سیکلت و سرنشین جلوی سواری سمند مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ شریفی در پایان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر اهمیت رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از تجهیزات ایمنی تأکید کرد و گفت: استفاده از کلاه ایمنی برای راکبان موتورسیکلت، نقش حیاتی در حفظ جان آنان دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. رانندگان نیز باید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرده و ایمنی خود و دیگران را در اولویت قرار دهند.

کد خبر 6559187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها