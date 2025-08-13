تصادف مرگبار در بزرگراه شهید لشکری تهران

سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت ۰۱:۴۱ بامداد یک فقره تصادف منجر به فوت در مسیر شرق به غرب، کیلومتر ۲۰ بزرگراه شهید لشکری به وقوع پیوست.

وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودرو سواری سمند به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس و یک دستگاه موتور سیکلت برخورد کرده است.

سرهنگ شریفی در ادامه گفت: متأسفانه در اثر این برخورد راکب موتور سیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده به سر، در دم فوت شد و همچنین ترک نشین موتور سیکلت و سرنشین جلوی سواری سمند مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ شریفی در پایان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر اهمیت رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از تجهیزات ایمنی تأکید کرد و گفت: استفاده از کلاه ایمنی برای راکبان موتورسیکلت، نقش حیاتی در حفظ جان آنان دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. رانندگان نیز باید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرده و ایمنی خود و دیگران را در اولویت قرار دهند.