مصدومیت ۴ نفر در واژگونی خودرو در جاده سرچم

اردبیل- بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در اثر واژگونی یک دستگاه خودرو در جاده سرچم، ۴ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۲۳ روز سه‌شنبه طی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده سرچم، فاصله بین کجل و پلیس راه، بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه ۴ نفر مصدوم شده بودند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، بوسیله ۳ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال منتقل شدند.

