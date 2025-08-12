  1. استانها
  2. یزد
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

دو سانحه رانندگی در استان یزد ۲ فوتی ۶ مصدوم داشت

یزد- رئیس اورژانس استان یزد گفت: دو حادثه رانندگی مرگبار در استان رخ داد که در مجموع دو نفر جان خود را از دست داده و ۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد میرجلیلی با اشاره به وقوع دو تصادف مرگبار، گفت: نخستین حادثه ساعت ۴:۴۷ بامداد در محور کمربندی یزد - مهریز رخ داد. در این سانحه، یک دستگاه خودروی پژو پارس واژگون شد که منجر به فوت راننده و مصدومیت سه سرنشین دیگر شد.

وی ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید صدوقی یزد منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان یزد در خصوص جزئیات سانحه دوم گفت: دومین سانحه ساعت ۵:۴۸ در جاده فولاد آلیاژی اشکذر رخ داد.

در این حادثه، بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی پراید از پل، راننده فوت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

میرجلیلی افزود: مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد منتقل شدند.

