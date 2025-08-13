  1. استانها
  2. یزد
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۰

پرواز فوق العاده آبادان به یزد برقرار شد

پرواز فوق العاده آبادان به یزد برقرار شد

یزد- مدیرکل فرودگاه های استان یزد از برقراری پرواز فوق العاده آبادان به یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال دهقان منشادی گفت: پرواز فوق العاده آبادان به یزد در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد انجام می‌شود.

وی افزود: این پرواز با هدف تأمین آسایش شرکت کنندگان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، برنامه ریزی شده است.

