به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان امروز (یکشنبه، ۲۶ مرداد) در جریان بازدید نهایی از قطعه رفت (باند شرقی) فاز ۲ آزادراه تهران - شمال، اظهار کرد: این پروژه از نظر مهندسی یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور است که تقریباً تمام مسیر آن از تونل‌ها و پل‌های متوالی تشکیل شده و اجرای آن از لحاظ فنی و تکنولوژی دشواری‌های فراوانی دارد.

وی افزود: یکی از نکات مهم در اجرای این آزادراه، رعایت کامل استانداردها، ایمنی و زیست‌محیطی است. منطقه اجرای پروژه، زیستگاه حیات وحش و پوشش جنگلی ارزشمندی دارد و هرچند نمی‌توان آسیب را به صفر رساند، اما تلاش شده است کمترین خسارت به محیط وارد شود.

دهقان با بیان اینکه کل پروژه از سال ۷۵ کلید خورده و قرار بود طی ۵ سال به پایان برسد، گفت: متأسفانه اینکه بگوییم اکنون پس از حدود سه دهه به میانه راه نرسیدم، مسئله خوبی نیست؛ اما با برنامه‌ریزی انجام شده طی یک سال و نیم اخیر، فشار کار بالا رفته و با حمایت دولت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و سازمان محیط زیست، امیدواریم کل پروژه در کمتر از ۵ سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی تصریح کرد: بخش مسیر رفت این آزادراه طبق پیش‌بینی‌ها در نیمه دوم شهریورماه آماده بهره‌برداری خواهد شد. این آزادراه علاوه بر کوتاه کردن زمان سفر و افزایش ایمنی، ظرفیت گردشگری و تفریحی ویژه‌ای نیز دارد.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه حدود ۲.۵ تا ۳ هزار نفر در این پروژه مشغول به کار هستند، ادامه داد: این آزادراه به صورت مشارکتی بین دولت و بنیاد در حال اجرا است.

وی قطعه سوم را پیچیده‌ترین قطعه آزادراه تهران - شمال از نظر فنی و اجرایی دانست که ملاحظات زیست محیطی خاص خود را دارد و افزود: مقرر بود این پروژه از ابتدای ۱۴۰۴ آغاز شود و حتی پیمانکاران آن نیز انتخاب شد، اما همچنان با مشکلاتی مواجه است.



رئیس بنیاد مستضعفان در پایان با تاکید بر اینکه این پروژه توسط مهندسان ایرانی ساخته خواهد شد، گفت: برای عوارض این آزادراه باید با وزارت راه و شهرسازی هماهنگ شود و همین که میزان عوارض پاسخگوی نگهداری آزادراه باشد، برای ما کافی خواهد بود.