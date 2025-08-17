  1. اقتصاد
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۶

باند رفت فاز ۲ آزادراه تهران - شمال نیمه دوم شهریور افتتاح می‌شود

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: باند مسیر رفت فاز ۲ آزادراه تهران - شمال طبق پیش‌بینی‌ها در نیمه دوم شهریورماه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان امروز (یکشنبه، ۲۶ مرداد) در جریان بازدید نهایی از قطعه رفت (باند شرقی) فاز ۲ آزادراه تهران - شمال، اظهار کرد: این پروژه از نظر مهندسی یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور است که تقریباً تمام مسیر آن از تونل‌ها و پل‌های متوالی تشکیل شده و اجرای آن از لحاظ فنی و تکنولوژی دشواری‌های فراوانی دارد.

وی افزود: یکی از نکات مهم در اجرای این آزادراه، رعایت کامل استانداردها، ایمنی و زیست‌محیطی است. منطقه اجرای پروژه، زیستگاه حیات وحش و پوشش جنگلی ارزشمندی دارد و هرچند نمی‌توان آسیب را به صفر رساند، اما تلاش شده است کمترین خسارت به محیط وارد شود.

دهقان با بیان اینکه کل پروژه از سال ۷۵ کلید خورده و قرار بود طی ۵ سال به پایان برسد، گفت: متأسفانه اینکه بگوییم اکنون پس از حدود سه دهه به میانه راه نرسیدم، مسئله خوبی نیست؛ اما با برنامه‌ریزی انجام شده طی یک سال و نیم اخیر، فشار کار بالا رفته و با حمایت دولت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و سازمان محیط زیست، امیدواریم کل پروژه در کمتر از ۵ سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی تصریح کرد: بخش مسیر رفت این آزادراه طبق پیش‌بینی‌ها در نیمه دوم شهریورماه آماده بهره‌برداری خواهد شد. این آزادراه علاوه بر کوتاه کردن زمان سفر و افزایش ایمنی، ظرفیت گردشگری و تفریحی ویژه‌ای نیز دارد.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه حدود ۲.۵ تا ۳ هزار نفر در این پروژه مشغول به کار هستند، ادامه داد: این آزادراه به صورت مشارکتی بین دولت و بنیاد در حال اجرا است.

وی قطعه سوم را پیچیده‌ترین قطعه آزادراه تهران - شمال از نظر فنی و اجرایی دانست که ملاحظات زیست محیطی خاص خود را دارد و افزود: مقرر بود این پروژه از ابتدای ۱۴۰۴ آغاز شود و حتی پیمانکاران آن نیز انتخاب شد، اما همچنان با مشکلاتی مواجه است.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان با تاکید بر اینکه این پروژه توسط مهندسان ایرانی ساخته خواهد شد، گفت: برای عوارض این آزادراه باید با وزارت راه و شهرسازی هماهنگ شود و همین که میزان عوارض پاسخگوی نگهداری آزادراه باشد، برای ما کافی خواهد بود.

