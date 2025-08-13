پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی نوسازی قطعه جنوبی خط یک مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حشمتی قائم مقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه اظهار کرد: طرح بهسازی قطعه جنوبی خط یک، برای نخستینبار از ابتدای سال جاری آغاز شده و عمدتاً در روزهای پایانی هفته در محدوده شوش تا شهرری اجرا میشود.
وی افزود: در هفته گذشته، عملیات بهسازی در محدوده علیآباد تا پایانه جنوب انجام شد، اما با توجه به لزوم خدماترسانی کامل در ایام اربعین و مراسم پیادهروی جاماندگان، این هفته پروژه متوقف میشود و جزئیات بیشتر در خصوص انجام پروژه در روزهای پایانی هفته آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
حشمتی با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی این پروژه در بازه شهرری تا شوش تصریح کرد: عملیات بهسازی از شهرری تا علیآباد تکمیل شده و حدود ۳۵ درصد مسیر باقیمانده تا اتمام کامل پروژه پیش رو است.
