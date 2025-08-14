  1. دین و اندیشه
فتوای رهبر انقلاب درباره زمان زیارت اربعین چیست؟

با توجه به ازدحام شدید جمعیت در روز اربعین و حتی قبل و بعد از آن در کربلای معلی، نظر برخی مراجع مبنی بر این است که از چند روز قبل و بعد از روز اربعین در عراق‌حکم روز اربعین را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله میلیون‌ها زائر از سراسر دنیا برای زیارت اربعین به کربلای معلی سفر می‌کنند که این جمع متکثر از ملیت‌های گوناگون و افراد با سنین مختلف صحنه‌های بی بدیلی را از عشق و ارادت به سید و سالار شهیدان رقم می‌زند. زیارت اربعین مختص چهلمین روز از شهادت اباعبدالله الحسین (ع) که روزی خاص و دارای شأن و جایگاه ویژه ایست. برای زیارت امام حسین (ع) در این روز روایات زیادی نوشته شده و زائران آن حضرت از مقام خاصی برخوردارند.

با توجه به ازدحام شدید جمعیت در روز اربعین و حتی قبل و بعد از آن در کربلای معلی، نظر برخی مراجع مبنی بر این است که از چند روز قبل و بعد از روز اربعین در عراق‌حکم روز اربعین را دارد. این سوال مطرح می‌شود که مقام معظم رهبری نیز قبل و بعد از روز اربعین را، به عنوان اربعین قبول دارند؟ اگر بله، چه تعداد روز قبل و بعد از اربعین حکم زیارت این روز را دارد؟

پاسخ طبق فتوای آیت الله خامنه ای:

انجام زیارت سید الشهدا علیه السلام در هر زمان، مستحب و دارای ثواب عظیم است؛ ولی ثواب زیارت زمان خاص، مختص به انجام زیارت در همان زمان خاص است. البته انجام زیارت، قبل یا بعد از آن موقع، به رجاء آن ثواب مخصوص، مانعی ندارد.

