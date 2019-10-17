 قبولی زیارت اربعین مشروط به حضور درحرم نیست/زیارت را کوتاه کنید

حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فضیلت زیارت اربعین، اظهار کرد: راه‌پیمایی اربعین یکی از مظاهر تمدن اسلامی است، بنا بر روایات یکی از نشان‌های مؤمن، زیارت اربعین است؛ کمااینکه زیارت کوتاهی است اما محتوا بزرگی دارد چنانکه زیارت «امین‌الله» در بین مأثورین (ع)، برترین زیارت‌ها است.

وی با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری(ع)، افزود: حضرت فرمودند: « علامت‎های «مؤمن» پنج چیز است، پنجاه و یک رکعت نماز، زیارت اربعین، انگشتر کردن در دست راست، پیشانی بر خاک نهادن و «بسم الله» را در نماز، آشکارا گفتن».

حجت‌الاسلام فرزانه با بیان نظر رهبری درباره اهمیت پاسداشت و بزرگداشت روز اربعین حسینی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند:« شروع جاذبه مغناطیسی حسینی در روز اربعین است، جابربن عبدالله را از مدینه بلند می‌کند و به کربلا می‌کشند، این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرن‌های متمادی در دل من و شما هست»، لذا مسلمانان، زیارت اربعین را در هر مکان و حتی چند روز قبل از اربعین حسینی می‌توانند قرائت کنند و این زیارت مخصوص به کربلا نیست.

امام جمعه موقت مشهد در خصوص توصیه مراجع تقلید به زائران مبنی بر اینکه مدت زیادی در عراق نباشند، گفت: این بزرگان، آینده‌نگری خاصی داشتند که وضعیت رفت و آمد، امنیت و امکانات را در نظر گرفتند و چنین توصیه‌ای کردند.

وی ابراز کرد: مراجع معظم تقلید گفته‌اند که زیارت در روزهای قبل و بعد اربعین به نیت اربعین، کفایت می کند و همان ثواب را دارد. به لحاظ شرایط کربلا و عراق، اگر زیارت اربعین یکی دو روز قبل و بعد از اربعین انجام شود، نیز مانند زیارت در همان روز است و کفایت می کند و در واقع مکفی روز اربعین است.

حجت‌الاسلام فرزانه ادامه داد: بنابر موارد فوق و نظر مراجع تقلید از نظر زمان زیارت نیز، زیارت کوتاه و خلاصه برای اربعین کفایت می کند که در واقع همه بتوانند زیارت کنند و با توجه به اینکه امسال نیز حجم گسترده‌تری از مردم در این همایش عظیم شرکت کرده اند، دچار مشکل نشوند.

امام جمعه موقت مشهد در خصوص تأثیر فرهنگ عاشورا بر جامعه، گفت: این پدیده مانند انقلاب قابل پیش‌بینی نبود، اما به وقوع پیوست لذا در راه‌پیمایی اربعین، ایمان و عشق، اتحاد و تعاون و سختی و مقاومت را می‌بینیم.

وی اظهار کرد: در تمدن اسلامی، کسب قدرت و تهیه ابزار مهم است و ما باید در برابر هجوم دشمن، توان مقابله داشته باشیم، لذا این راهپیمایی قدرت همدلی را ایجاد می‌کند و تمام طبقات اجتماعی را گرد هم جمع می‌کند.

حجت‌الاسلام فرزانه بر شکوه راهپیمایی اربعین حسینی زائران اباعبدالله(ع) تأکید دارد و گفت: این حرکت عظیم بی‌نظیر است، عزادران امام حسین(ع) از نجف و دیگر نقاط کشور با پای پیاده به سمت کربلای معلی در حرکت هستند و غوغای عجیبی را به‌پا کرده‌اند لذا باید این حرکت حفظ شود.

امام جمعه موقت مشهد افزود: باید مراقب باشیم کسانی نتوانند با برنامه‌های نادرست خود این عظمت و شکوه را زیر سؤال ببرند. مراسم عزاداری امام حسین (ع) سرمایه بزرگی است که ما به آن افتخار می‌کنیم و معتقدیم باید با تمام وجود از این سرمایه غنی حراست و پاسداری شود.