به گزارش خبرگزاری مهر، حکمتاللههاشمی با اشاره به مأموریتهای ذاتی جمعیت هلالاحمر در حوزه امداد و نجات در داخل و خارج از کشور گفت: همه عوامل دخیل در امر امداد و نجات در مرزهایی که زائران حسینی عازم نجف اشرف و کربلای معلی میشوند، پوشش کامل خدمات امدادی و درمانی را ارائه میکنند.
وی افزود: در حوزه بهداشت و درمان خارج از کشور، بهویژه در عراق، هر سال فعالیتهای چشمگیری انجام میشود و استانها متناسب با ظرفیت خود، مسئولیت درمانگاههای سطح ۲ و ۳ را بر عهده میگیرند. خوشبختانه جمعیت هلالاحمر استان زنجان برای سومین سال متوالی مسئولیت راهاندازی درمانگاه سطح ۲ عمود ۷۴۳ را عهدهدار است.
رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اربعین استان زنجان افزود: آمبولانس بههمراه نیروهای عملیاتی امداد و نجات نیز در درمانگاه تخصصی سطح ۲ مستقر شدهاند تا در صورت نیاز، زائران را برای دریافت خدمات بیمارستانی به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنند.
هاشمی خاطرنشان کرد: علاوه بر تیم درمانی و تیم ثابت عملیاتی هلالاحمر زنجان، اکیپهای سیار امدادی همراه با آمبولانس نیز در مسیر پیادهروی اربعین مستقر هستند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، در کوتاهترین زمان ممکن به امدادرسانی بپردازند.
وی ادامه داد: درمانگاه هلالاحمر متشکل از ۴۵ نفر کادر درمانی شامل پزشک متخصص، پزشک عمومی، پرستار، پیراپزشک، تکنسین فوریتهای پزشکی، تکنسین دارویی، نجاتگر و کادر اجرایی است که بهصورت رایگان به زائران حسینی خدمات درمانی ارائه میکنند.
رئیس کمیته امداد و نجات ستاد اربعین استان زنجان با بیان اینکه طی یک هفته اخیر، کادر درمانی درمانگاه حسین رمزه الوحده برحسب ثبت سامانه معاینات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر، ۴۳ هزار و ۷۲۶ مراجعهکننده را پذیرش و درمان کردهاند، ادامه داد: این خدمات شامل جراحیهای سرپایی، خدمات تخصصی مغز و اعصاب، اطفال، و ارائه داروهای مورد نیاز بوده است.
هاشمی تأکید کرد: امیدواریم با ارائه خدمات کیفی و صادقانه، درخور شأن زائران اباعبدالله الحسین (ع) عمل کنیم و همکاران ما همچنان با تکریم و احترام، تسکینبخش روح، روان و جسم این عاشقان باشند.
گفتنی است، ارائه خدمات درمانی در درمانگاه تخصصی سطح ۲ جمعیت هلالاحمر استان زنجان در عمود ۷۴۳ مسیر کربلا، بهصورت شبانهروزی تا پایان مراسم اربعین حسینی ادامه خواهد داشت
