۶۶۶۲ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت در جلسه هماهنگی جشن عاطفه‌ها با اشاره به اینکه مرحله نخست جشن عاطفه‌ها از ابتدای شهریورماه آغاز شده است، گفت: در مرحله دوم جمع آوری کمک به صورت حضوری و در قالب برپایی پایگاه های جمع آوری کمک انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت، افزود: در قالب جشن امسال ۶ هزار و ۶۰۰ دانش آموز بسته تحصیلی دریافت خواهند کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با تاکید بر حفظ عزت نفس دانش آموز تحت حمایت این نهاد افزود: تلاش داریم تا اول مهر ماه همه دانش آموزان بسته های تحصیلی خود را دریافت کرده باشند.

روشن سرشت با بیان اینکه طی روزهای گذشته رزمایش توزیع بسته های تحصیلی در خدابنده انجام شد؛ گفت: در قالب این رزمایش ۱۶۰۰ بسته تحصیلی توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با تاکید بر اهمیت توانمندسازی فکری مددجویان گفت: قطعا اگر این موضوع رخ دهد، توانمندسازی اقتصادی مددجویان نیز اتفاق خواهد افتاد.

روشن سرشت با تاکید بر توانمندسازی فکری مددجویان گفت: قطعا اگر این نوع از توانمندسازی رخ دهد؛ خانواده با کرامت به زندگی خود ادامه داده و در نتیجه توانمندسازی پایدار محقق خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: در حال حاضر ۶ هزار و ۶۶۲ دانش آموز تحت حمایت این نهاد هستند که بیش از ۴۰۰ نفر آنها نخبه هستند.

گفتنی است؛ برگزاری نمادین جشن عاطفه ها پایگاه های امداد و نیروی مقاومت بسیج در میادین، معابر در روز ۲۰ شهریور ماه، پایگاه های مصلی نماز جمعه در روز ۲۱ شهریور ماه و پایگاه های مدارس سه موعد مهم جمع آوری مشارکت های مردمی در قالب این جشن بزرگ خواهد شد.