استقرار قضات کشیک ویژه در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین

محمد مهدی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار موکب دادسرا و دادگستری در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین خبر داد و گفت: این موکب با هدف ارائه خدمات حقوقی، پزشکی و امنیتی به زائران راه‌اندازی شده است.

دادستان ری اظهار داشت: در این موکب مشاوران حقوقی مستقر هستند تا به زائرانی که در مسیر راهپیمایی حضور دارند مشاوره حقوقی رایگان ارائه کنند؛ البته این خدمات محدود به شهروندان شهرستان ری نبوده و تمامی شرکت‌کنندگان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه این اقدام در سال‌های گذشته نیز اجرا شده و با استقبال گسترده مردم مواجه بوده است، افزود: امسال با رفع نقاط ضعف گذشته تلاش شده تا خدمات با کیفیت‌تری به زائران ارائه شود.

رحیمی همچنین از ارائه خدمات درمانی در این موکب خبر داد و گفت: در کنار خدمات حقوقی، تیم‌های پزشکی نیز آماده ارائه کمک‌های اولیه و مشاوره درمانی به زائران هستند تا در صورت بروز مشکلات جسمی یا نیازهای پزشکی، رسیدگی سریع انجام شود.

دادستان ری با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت زائران بیان کرد: در جلسات متعدد با پلیس‌های تخصصی از جمله پلیس امنیت، آگاهی، فتا و مبارزه با مواد مخدر، مسائل امنیتی راهپیمایی بررسی و هماهنگی‌های لازم برای پیشگیری و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین با پزشکی قانونی، پلیس راهور و شهرداری هماهنگی شده تا در صورت بروز حوادثی مانند تصادف یا جرایم غیرعمدی، اقدامات لازم بدون معطلی انجام شود.

رحیمی از استقرار قضات کشیک ویژه در مسیر راهپیمایی خبر داد و گفت: علاوه بر قضات کشیک عادی، قضات ویژه‌ای نیز برای این روز تعیین شده‌اند که از جمله آن‌ها قاضی معافی فیروزی به عنوان قاضی ویژه کمیته امنیتی است و دو قاضی دیگر نیز در نقاط مختلف مسیر حضور دارند تا در صورت بروز مسائل حقوقی، دستورات لازم را صادر کنند.

وی هدف از این اقدام را تسهیل روند رسیدگی به مسائل حقوقی و قضائی احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دانست و افزود: دادستانی و ریاست دادگستری ری نیز همچون سال‌های گذشته از ابتدای حضور مردم در محل حاضر خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم انجام شود.