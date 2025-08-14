تصادف در محور برازجان - کنارتخته ۲ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشفی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر برخورد رخ به رخ خودرو مزدا با سواری پراید در کیلومتر ۴۰ محور برازجان - کنارتخته، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی به محل حادثه اعزام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتستان افزود: این سانحه پنج حادثه دیده و ۲ مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، یک مصدوم به صورت سرپایی درمان و مصدوم دیگر توسط نجاتگران هلال‌احمر به بیمارستان شهید گنجی انتقال داده شدند.