  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

کتیبه‌نویسی در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی

کتیبه‌نویسی در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی

مهدی سهرابی‌نصر از برپایی غرفه کتیبه‌نویسی بداهه در «خیمه هنر» مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از فعالیت‌های «خیمه هنر» که در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهر تهران و در میدان شوش برپا شده، خوشنویسی و کتیبه‌نویسی است.

مهدی سهرابی‌نصر استاد خوشنویسی و کتیبه‌نویسی درباره برگزاری این برنامه و خلق کتیبه‌هایی با مضامین عاشورایی عنوان کرد: این گروه را به صورت خودجوش تشکیل داده‌ایم و من همراه با کریم عرب‌تهرانی و محمود بابایی از استادان خوشنویسی و کتیبه‌نویسی و جمعی از اعضای گروه که هنرجو هستند، در این موکب حضور داشتیم و آثاری تولید کردیم.

وی ادامه داد: کاری که ما انجام می‌دهیم کتیبه‌نویسی به صورت بداهه و بدون برنامه‌ریزی و طراحی قبلی است. در طول این سال‌ها دستمان روان شده و ذکرها و جملات را به صورت بداهه با خطوطی مانند ثلث، دیوانی، نسخ و رواق می‌نویسیم و همراه با عناصر و نقوش اسلامی به تولید اثر با مضمون اربعین حسینی می‌پردازیم. نوع پارچه مورد استفاده در کتیبه‌نویسی پارچه نخی ترگال و رنگ مورد استفاده ما رنگ آکریلیک است.

سهرابی‌نصر از تشکیل گروهی برای کتیبه‌نویسی برای مضامین دینی و عاشورایی خبر داد و افزود: این گروه «خانه کتیبه و پرچم ایران» نام دارد که متشکل از ۲۵ نفر از خانم‌ها و آقایانی است که در سراسر ایران و شهرهای مختلف مشغول به کار کتیبه هستند.

کتیبه‌نویسی در «خیمه هنر» از ساعت ۸ آغاز شد و پس از اذان ظهر به پایان رسید. آئین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی پنجشنبه ۲۳ مرداد از میدان آئینی امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در حال برگزاری است.

کد خبر 6560337
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها