به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از فعالیت‌های «خیمه هنر» که در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهر تهران و در میدان شوش برپا شده، خوشنویسی و کتیبه‌نویسی است.

مهدی سهرابی‌نصر استاد خوشنویسی و کتیبه‌نویسی درباره برگزاری این برنامه و خلق کتیبه‌هایی با مضامین عاشورایی عنوان کرد: این گروه را به صورت خودجوش تشکیل داده‌ایم و من همراه با کریم عرب‌تهرانی و محمود بابایی از استادان خوشنویسی و کتیبه‌نویسی و جمعی از اعضای گروه که هنرجو هستند، در این موکب حضور داشتیم و آثاری تولید کردیم.

وی ادامه داد: کاری که ما انجام می‌دهیم کتیبه‌نویسی به صورت بداهه و بدون برنامه‌ریزی و طراحی قبلی است. در طول این سال‌ها دستمان روان شده و ذکرها و جملات را به صورت بداهه با خطوطی مانند ثلث، دیوانی، نسخ و رواق می‌نویسیم و همراه با عناصر و نقوش اسلامی به تولید اثر با مضمون اربعین حسینی می‌پردازیم. نوع پارچه مورد استفاده در کتیبه‌نویسی پارچه نخی ترگال و رنگ مورد استفاده ما رنگ آکریلیک است.

سهرابی‌نصر از تشکیل گروهی برای کتیبه‌نویسی برای مضامین دینی و عاشورایی خبر داد و افزود: این گروه «خانه کتیبه و پرچم ایران» نام دارد که متشکل از ۲۵ نفر از خانم‌ها و آقایانی است که در سراسر ایران و شهرهای مختلف مشغول به کار کتیبه هستند.

کتیبه‌نویسی در «خیمه هنر» از ساعت ۸ آغاز شد و پس از اذان ظهر به پایان رسید. آئین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی پنجشنبه ۲۳ مرداد از میدان آئینی امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در حال برگزاری است.