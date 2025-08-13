  1. هنر
جاماندگان پیاده‌روی اربعین در «خیمه هنر» گردهم می‌آیند

خانه هنرهای تجسمی و امور موزه‌ها سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در تهران، «خیمه هنر» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در تهران، خانه هنرهای تجسمی و امور موزه‌ها سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژه‌برنامه «خیمه هنر» را در میدان شوش، برگزار می‌کند.

در این خیمه، کریم عرب‌تهرانی و مهدی سهرابی خوشنویسان و کتیبه‌نویسان به اجرای کتابت می‌پردازند و کتیبه‌هایی با مضامین عاشورایی خلق می‌کنند.

همچنین سعید مصیبی و سهیل مصیبی با اجرای نقاشی قهوه‌خانه‌ای، پرده‌ای از صحنه شهادت حضرت علی‌اکبر (ع) را پیش چشم زائران جامانده ترسیم می‌کنند؛ هنری که از کهن‌ترین روایت‌گری‌های تصویری فرهنگ ایرانی اسلامی است و همواره با شور، حماسه و ایمان گره خورده است.

در بخش دیگر «خیمه هنر»، گروهی از استادان خطاط روی حمایل جاماندگان عبارت «أنا علی العهد» و اسامی شهدای جنگ ۱۲ روزه را به منظور نیابت شهدای عزیز کتابت کرده و به همراه پلاکی مزین به جمله ماندگار «چو ایران نباشد تن من مباد» به زائران جامانده اهدا خواهند کرد. در نقش و نگار این هنرها، نفس داغدار جاماندگان جاری است.

خانه هنرهای تجسمی و امور موزه‌ها با اجرای این برنامه‌ها بر اهمیت احیای هنرهای آیینی و سنتی تأکید دارد؛ هنرهایی که قرن‌ها در آیین‌های مذهبی و ملی ایران حضور داشته‌اند و امروز نیز می‌توانند پلی میان گذشته پرافتخار و نسل امروز باشند.

