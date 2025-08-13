به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی (ع) در تهران، خانه هنرهای تجسمی و امور موزهها سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژهبرنامه «خیمه هنر» را در میدان شوش، برگزار میکند.
در این خیمه، کریم عربتهرانی و مهدی سهرابی خوشنویسان و کتیبهنویسان به اجرای کتابت میپردازند و کتیبههایی با مضامین عاشورایی خلق میکنند.
همچنین سعید مصیبی و سهیل مصیبی با اجرای نقاشی قهوهخانهای، پردهای از صحنه شهادت حضرت علیاکبر (ع) را پیش چشم زائران جامانده ترسیم میکنند؛ هنری که از کهنترین روایتگریهای تصویری فرهنگ ایرانی اسلامی است و همواره با شور، حماسه و ایمان گره خورده است.
در بخش دیگر «خیمه هنر»، گروهی از استادان خطاط روی حمایل جاماندگان عبارت «أنا علی العهد» و اسامی شهدای جنگ ۱۲ روزه را به منظور نیابت شهدای عزیز کتابت کرده و به همراه پلاکی مزین به جمله ماندگار «چو ایران نباشد تن من مباد» به زائران جامانده اهدا خواهند کرد. در نقش و نگار این هنرها، نفس داغدار جاماندگان جاری است.
خانه هنرهای تجسمی و امور موزهها با اجرای این برنامهها بر اهمیت احیای هنرهای آیینی و سنتی تأکید دارد؛ هنرهایی که قرنها در آیینهای مذهبی و ملی ایران حضور داشتهاند و امروز نیز میتوانند پلی میان گذشته پرافتخار و نسل امروز باشند.
