سد گلورد ناجی کشتزارهای شرق مازندران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر داوودیان بهره‌برداری از سد گلورد را با توجه به شرایط آبی شرق مازندران «یک اتفاق مهم برای کشاورزان منطقه» دانست و اظهار داشت: این حجم از آب در چند مرحله رهاسازی شد که بخشی از آن در فصل غیرزراعی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ برای آبگیری آب‌بندان‌های شبکه گلورد اختصاص یافت و بخش دیگر از ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ به‌طور مستقیم از طریق سد انحرافی شاهبند وارد اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه شد.

وی با اشاره به کاهش منابع آب زیرزمینی و افت حجم برخی آب‌بندان‌ها در سال جاری افزود: علاوه بر تأمین آب از شاهبند، حدود پنج میلیون مترمکعب آب نیز به‌صورت کمکی و اضطراری برای روستاهای زینوند، رستم‌کلا، شهیدآباد و گرجی‌محله رهاسازی شد تا از نابودی محصولات جلوگیری شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با اعلام تکمیل عملیات ساخت پل بزرگ زیرقوسی سد گلورد و بهره‌برداری از مسیر جایگزین روستاهای بالادست ادامه داد: با فراهم شدن امکان آبگیری کامل سد و آغاز آبگیری بدون محدودیت از اسفند ۱۴۰۳، در صورت وقوع بارش‌های مناسب و ایجاد روان‌آب، پیش‌بینی می‌شود حجم ذخیره مخزن افزایش یابد و مشکل کم‌آبی بخش کشاورزی شرق استان کاهش پیدا کند.