هشدار نارنجی؛ بارش شدید باران و تخریب محصولات کشاورزی در شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی و ناپایداریهای همرفتی (به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب) خبر داد و اعلام کرد: رگبار باران، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، در گردنهها و مناطق کوهستانی مه آلود در گیلان، دامنه و ارتفاعات استانهای مازندران و گلستان پیش بینی میشود.
بر اساس این اطلاعیه، زمان شروع سامانه بارش روز شنبه (۲۵ مرداد) و زمان پایان آن روز یکشنبه (۲۶ مرداد) است.
از اثرات این مخاطره میتوان به بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها، سیلابی شدن مسیلها، جاری شدن روانآب، صاعقه، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کاهش دید، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، و خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت اشاره کرد.
سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها، احتیاط در جابجایی عشایر کوچرو و فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی، احتیاط در سفرهای بین شهری، پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، اطمینان از استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادرسان، عدم انجام محلولپاشی و سمپاشی باغات و مزارع، تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکانهای مسقف توصیه میکند.
