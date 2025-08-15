  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

پرونده خاموشی‌های برق روی میز نظارتی دادستانی اردبیل

اردبیل- معاون دادستان مرکز استان اردبیل گفت: پرونده خاموشی‌های این روزهای برق روی میز نظارتی قرارگاه حقوق عامه دادستانی اردبیل قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مرادی در نشست قرارگاه حقوق عامه دادستانی مرکز استان اردبیل با تأکید بر چالش‌های پیش‌روی ناترازی انرژی و خاموشی‌های برق، اعلام کرد: مدیریت شرکت برق استان گزارشی جامع از وضعیت خاموشی‌ها ارائه داده است.

وی افزود: ما باید بر روی مدیریت هوشمند شبکه برق تمرکز کنیم و نظارت دقیقی بر مصرف بهینه انرژی داشته باشیم.

معاون دادستان مرکز استان اردبیل ادامه داد: مقابله با استفاده‌های نامتعارف از انرژی و کاهش تلفات آن از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه کرد و توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داد.

وی در خصوص افزایش و جلب مشارکت‌های مردمی گفت: ضرورت دارد تا آموزش‌های همگانی را با استفاده از ظرفیت صدا و سیما و سایر رسانه‌های جمعی در خصوص صرفه‌جویی در مصرف انرژی و توسعه نیروگاه‌های خانگی برق خورشیدی تقویت کنیم.

مرادی همچنین بر لزوم افزایش آمادگی و مقابله فوری با خرابی‌های احتمالی در اماکن، تأسیسات و تجهیزات شبکه برق تأکید کرد و گفت: تعمیر، بازسازی و نوسازی شبکه برق و تجهیزات مرتبط باید به صورت جدی دنبال شود. علاوه بر این، باید ضریب ایمنی و حفاظتی تأسیسات شبکه برق استان را افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بایستی دستگاه‌های متولی آمادگی خود را در برابر هر نوع خرابکاری احتمالی افزایش دهند و در راستای صیانت از حقوق عامه با دارندگان دستگاه‌های ماینر و استفاده‌کنندگان غیر مجاز از شبکه برق به شدت برخورد خواهد شد.

