به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مرادی در نشست قرارگاه حقوق عامه دادستانی مرکز استان اردبیل با تأکید بر چالشهای پیشروی ناترازی انرژی و خاموشیهای برق، اعلام کرد: مدیریت شرکت برق استان گزارشی جامع از وضعیت خاموشیها ارائه داده است.
وی افزود: ما باید بر روی مدیریت هوشمند شبکه برق تمرکز کنیم و نظارت دقیقی بر مصرف بهینه انرژی داشته باشیم.
معاون دادستان مرکز استان اردبیل ادامه داد: مقابله با استفادههای نامتعارف از انرژی و کاهش تلفات آن از مسائل بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه کرد و توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داد.
وی در خصوص افزایش و جلب مشارکتهای مردمی گفت: ضرورت دارد تا آموزشهای همگانی را با استفاده از ظرفیت صدا و سیما و سایر رسانههای جمعی در خصوص صرفهجویی در مصرف انرژی و توسعه نیروگاههای خانگی برق خورشیدی تقویت کنیم.
مرادی همچنین بر لزوم افزایش آمادگی و مقابله فوری با خرابیهای احتمالی در اماکن، تأسیسات و تجهیزات شبکه برق تأکید کرد و گفت: تعمیر، بازسازی و نوسازی شبکه برق و تجهیزات مرتبط باید به صورت جدی دنبال شود. علاوه بر این، باید ضریب ایمنی و حفاظتی تأسیسات شبکه برق استان را افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: بایستی دستگاههای متولی آمادگی خود را در برابر هر نوع خرابکاری احتمالی افزایش دهند و در راستای صیانت از حقوق عامه با دارندگان دستگاههای ماینر و استفادهکنندگان غیر مجاز از شبکه برق به شدت برخورد خواهد شد.
نظر شما