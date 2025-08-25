دادستان اردبیل: نقش حساس کارشناسان رسمی در کشف حقیقت غیرقابل انکار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی اردبیل، جلال آفاقی، سرعت، دقت و بی‌طرفی را سه اصل مهم در اجرای قرارهای کارشناسی ذکر کرد و اظهار داشت: کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های قضائی بال عدالت برای قضات در کشف حقیقت محسوب می‌شوند.

آفاقی که در دوره آموزشی کارآموزان مرکز کارشناسان رسمی استان سخن می‌گفت تصریح کرد: منشور اخلاقی مرتبط با حرفه و تخصص کارشناسی رسمی، بر رعایت انصاف و حرکت بر محور عدالت تاکید دارد و کارشناسان رسمی دادگستری در بررسی و اظهار نظر با شجاعت و استقلال در جهت کشف حقایق گام بردارند و قلم بزنند.

لازم به ذکر است؛ ۲۳۰ کارآموز رشته‌های مختلف مرکز کارشناسان رسمی استان در دوره آموزشی مذکور شرکت داشتند.