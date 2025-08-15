  1. بین الملل
زلنسکی در آستانه دیدار ترامپ با پوتین چه گفت؟

رئیس جمهور اوکراین گفت: امیدواریم که نشست آلاسکا مسیر واقعی برای دستیابی به صلحی عادلانه فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت: امیدواریم که نشست آلاسکا مسیر واقعی برای دستیابی به صلحی عادلانه فراهم کند.

زلنسکی تاکید کرد: اکنون زمان پایان دادن به جنگ فرارسیده و اتخاذ اقدامات لازم بر عهده روسیه است.

وی بیان کرد: ما روی ایالات متحده حساب می‌کنیم و همانند گذشته آمادگی داریم تا بیشترین سطح همکاری سازنده را ارائه دهیم.

زلنسکی تاکید کرد: امروز تصمیم به اعزام نیروهای بیشتری به منطقه شرق اوکراین و دونتسک گرفتیم.

وی افزود: هم اکنون زمان پایان یافتن جنگ است و روسیه باید گامهای لازم را بردارد و ما به آمریکا تکیه می کنیم.

این موضع گیری در آستانه دیدار ترامپ با پوتین در آلاسکا بیان شد.

