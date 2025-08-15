دیدار «ترامپ» و «پوتین» در آلاسکا + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیسجمهور آمریکا در فرودگاه آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند.
بر اساس این گزارش، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه با یکدیگر دست دادند و سپس با همان خودرویی که وارد فرودگاه شده بودند آنجا را ترک کردند تا خود را برای برگزاری نشست آماده کنند.
رسانههای روسی لحظاتی قبل با انتشار تصاویری اعلام کردند که هواپیمای حامل ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا وارد فرودگاه ایالت آلاسکا شد.
رسانههای آمریکا نیز لحظاتی پیش اعلام کردند که هواپیمای ترامپ نیز وارد آلاسکا شده است.
دیدار و مذاکره ترامپ و پوتین درباره حلوفصل جنگ اوکراین که برخی از تحلیلگران آن را «تاریخی» توصیف کردهاند، قرار است ساعت ۲۳ (به وقت تهران) آغاز شود.
به گفته سخنگوی کاخ کرملین گفتگوی سران روسیه و آمریکا احتمالاً ۶ تا ۷ ساعت طول خواهد کشید.
