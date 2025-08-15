کرملین: مذاکرات پوتین و ترامپ ۶ تا ۷ ساعت طول خواهد کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در زمان مشخص شده برای نشست با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به آلاسکا خواهد رسید.

وی ادامه داد که رئیس جمهور همیشه در زمان مقرر در نشست‌های خود حاضر می‌شود.

پوتین پیش از عزیمت به آلاسکا در شهر ماگادان در شرقی‌ترین منطقه روسیه به گشت و گذار پرداخته و از یک کارخانه در این منطقه بازدید کرده و در نشست استانی این شهر شرکت کرد و از دانش آموزان یک مدرسه نیز بازدید کرد.

مسافت شهر ماگادان تا شهر آلاسکا با هواپیما حدود ۴ ساعت است.