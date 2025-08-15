  1. بین الملل
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

ترامپ: اولویت اصلی نشست با پوتین آتش بس در اوکراین است

رئیس جمهور آمریکا اولویت اصلی نشست با همتای روسی خود را بررسی امکان آتش بس در جنگ اوکراین عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه رادیویی فاکس نیوز نشست آینده خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برای ارزیابی شرایط موجود دانست.

وی ابراز داشت که مهم‌ترین اولویت وی در نشست سران آلاسکا بررسی امکان آتش بس در جنگ اوکراین است.

ترامپ خاطرنشان کرد: مسئولیت من عقد قرارداد با پوتین نیست و من اعتقاد دارم که این دیدار می‌تواند صلح را محقق کند.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که نشست وی با پوتین می‌تواند زمینه ساز برقراری نشستی دیگر و بسیار مهم باشد که دو طرف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برگزار می‌کنند و احتمال دارد برخی رهبران اروپا نیز به این نشست دعوت شوند.

