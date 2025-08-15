  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۶

آتش‌سوزی جنگل‌های بخش پاپی خرم‌آباد

خرم‌آباد - تصاویری از آتش‌سوزی جنگل‌های بخش پاپی خرم‌آباد طی امروز جمعه را مشاهده می‌کنید.

