https://mehrnews.com/x38MJ9 ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۶ کد خبر 6561205 استانها لرستان استانها لرستان ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۶ آتشسوزی جنگلهای بخش پاپی خرمآباد خرمآباد - تصاویری از آتشسوزی جنگلهای بخش پاپی خرمآباد طی امروز جمعه را مشاهده میکنید. دریافت 27 MB کد خبر 6561205 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک |جنگلهای لرستان؛ آمادهباش برای مقابله با آتشسوزی! ۷۰۰ هکتار منطقه بحرانی و مستعد آتشسوزی در جنگلهای لرستان وجود دارد جنگلها و مراتع کوه «گاو زرده» معمولان طعمه حریق شد برچسبها آتش سوزی جنگل ها خرم آباد اداره کل منابع طبیعی لرستان
نظر شما