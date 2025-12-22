به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید راستی، معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا، از دستگیری یک شرور حرفه‌ای خبر داد که سابقه بیش از ۲۵ فقره سرقت و زورگیری دارد و اخیراً با شلیک گلوله به پای قربانیان، متواری شده بود. این متهم که ۱۰ سال حبس قطعی در پرونده دارد، اکنون برای پاسخگویی به جرایم گذشته خود به پلیس آگاهی تهران تحویل داده شد.

شروع جرم از سن ۱۶ سالگی!

راستی در ادامه گفت: متهم در سن ۱۶ سالگی فعالیت‌های شرارت‌آمیز خود را آغاز کرده و پس از سه سال زندان، دوباره به سرقت و زورگیری روی آورده است.

وی افزود: این فرد در دوران متواری بودن نیز به اقدامات مجرمانه ادامه داده و در آخرین اقدام خود، با شلیک گلوله جنگی به پای یک شهروند در منزل شخصی‌اش، او را زمین‌گیر کرده و مجدداً متواری شده بود.

معاون پلیس امنیت عمومی خاطرنشان کرد: اکنون متهم برای پاسخگویی به ۲۵ فقره سرقت و زورگیری و اجرای حکم ۱۰ سال حبس قطعی، در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.