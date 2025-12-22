کارگردانی که چند روز پس از دریافت جایزه درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، احسان صدیقی کارگردان «بازی برنده‌ها» که جایزه ویژه دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را هفته گذشته دریافت کرد، امروز دوشنبه اول دی درگذشت.

مرکز گسترش در پیامی این فقدان را به خانواده سوگوار صدیقی، همکاران و دوستانش تسلیت گفت.

در این پیام نوشته شده است: «بازگشت همه به سوی اوست. تنها چند روز پس از اختتامیه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» و تقدیر جشنواره از احسان صدیقی برای ساخت مستند «بازی برنده‌ها»، متاسفانه این فیلمساز را از دست دادیم. با بهت و اندوه، به لحظاتی فکر می‌کنیم که روی صحنه آمد و از امید برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت بیماری گفت و به همسر و دخترش اشاره کرد که دلیل زندگی‌اش بودند.

احسان عزیز نتوانست بر بیماری غلبه کند و امروز صبح، دوشنبه در اولین روز زمستان دنیای ما را ترک کرد و به آرامش رسید. می‌دانیم که این فقدان برای همسر و تنها دخترش، سهمگین و تلخ است، با قلبی اندوهگین، کنارشان هستیم و آرزو می‌کنیم شکیبا باشند. برای احسان صدیقی فیلمساز بااستعداد و کوشا که در اوج بیماری، امیدوارانه، خلق هنری را انتخاب کرد و کوشید از راز همزیستی مرگ و زندگی بگوید، آرزوی مغفرت داریم، یادش را گرامی خواهیم داشت، و لبخندهای واپسینش در ۲۵ آذر روی صحنه تالار وحدت را در ذهن حفظ خواهیم کرد.

محمد حمیدی مقدم، مدیران و همکاران مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی»

همچنین حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی نیز در متن پیامی درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

«خبر درگذشت همکار ارجمند و گران‌قدر در بنیاد سینمایی فارابی، موجب اندوه و تأثر عمیق شد. بی‌تردید فقدان انسانی متعهد، که سال‌ها با مسئولیت‌پذیری و وقار در مسیر اعتلای فرهنگ و سینمای این سرزمین گام برداشته و سابقه همکاری به‌عنوان مشاور مدیرعامل پیشین بنیاد و نیز کارگردانی در سینمای داستانی و مستند را در کارنامه داشت، ضایعه‌ای تلخ برای خانواده بزرگ بنیاد سینمایی فارابی به شمار می‌آید.

به نمایندگی از همکاران بنیاد سینمایی فارابی، این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم، همکاران، دوستان و جامعه فرهنگی کشور تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از دست‌رفته، رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان، صبر، بردباری و تسلای خاطر خواستارم.

بی‌گمان یاد و خاطره این همکار خدوم، در حافظه حرفه‌ای و انسانی بنیاد سینمایی فارابی ماندگار خواهد ماند.»