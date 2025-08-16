آغاز عملیات اطفای حریق مناطق ارمند و سبزکوه با بالگرد

محسن کریمی گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از بروز آتشسوزی در این مناطق و اعزام نیروهای یگان حفاظت محیطزیست از سراسر استان، هماهنگی لازم برای اعزام بالگرد اطفا صورت گرفت.
وی گفت: بالگرد اعزامی از استان لرستان بامداد امروز از فرودگاه شهرکرد پرواز کرد و با برداشت آب از تالاب چغاخور و دریاچه سد کارون ۴، عملیات مهار شعلههای آتش را در کانونهای فعال حریق آغاز کرده است.
کریمی افزود: به دلیل صعبالعبور بودن عرصهها و شدت آتش، استفاده از ظرفیت بالگرد نقش مهمی در تسریع روند اطفا و جلوگیری از گسترش حریق دارد.
وی بیان کرد: همزمان با عملیات هوایی، نیروهای یگان حفاظت محیطزیست، منابع طبیعی، هلالاحمر و جوامع محلی نیز در حال مهار آتش از مسیرهای مختلف هستند و تا خاموشی کامل در منطقه حضور خواهند داشت.
