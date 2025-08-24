حریق جنگل در ارتفاعات کالپوش میامی مهار شد

احمد خرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع یک مورد آتش سوزی در جنگل‌های ارتفاعات خواجه قنبر روستای نام نیک بخش کالپوش به فرمانداری اطلاع داده شد، ابراز داشت: بلافاصله ستاد مدیریت بحران تشکیل و نیروها عازم منطقه شدند.

وی با بیان اینکه نیروهای منابع طبیعی، گروه‌های مردمی و جوامع محلی در محل حضور یافتند، افزود: تلاش برای مهار حریق و پیشگیری از خسارت به محیط زیست با جدید ادامه یافت.

فرماندار میامی با بیان اینکه مهار حریق حدود پنج ساعت به طول انجامید، ابراز داشت با توجه به شرایط منطقه نیروهای فوق در محل حضور دارند.

خرم در ادامه تصریح کرد: نیروهای امدادی، منابع طبیعی و جوامع محلی برای پیشگیری از شعله ور شدن مجدد حریق و آسیب به محیط زیست هم اکنون در حالت آماده باش هستند.

وی افزود: علت دقیق بروز حریق بعد از اعلام نظر کارشناسان امر اطلاع داده خواهد شد اما بی شک عوامل انسانی باعث بروز این حوادث هستند لذا مردم را به حفظ محیط زیست دعوت می‌کنیم.