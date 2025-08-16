به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ژاک لیو سفیر سابق آمریکا در اراضی اشغالی و دیوید ساترفیلد فرستاده سابق آمریکا به خاورمیانه در مقالهای مشترک تاکید کردند که هیچ دلیلی مبنی بر اینکه جنبش حماس اقدام به سرقت هدفمند کمکهای انسانی در غزه میکند وجود ندارد.
آنها اضافه کردند که آمریکا هیچ مدرکی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی یا سازمان ملل مبنی بر اینکه حماس دست به چنین اقداماتی از طریق برنامه جهانی غذا یا نهادهای بین المللی میزند دریافت نکرده است.
این سخنان ۲ مسئول سابق آمریکا ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه حماس کمکهای انسانی ارسالی به نوار غزه را سرقت میکند زیر سؤال میبرد. تل آویو با مطرح کردن چنین دروغهایی برای فعالیت «مؤسسه انسانی غزه» زمینه سازی کرد؛ توزیع کمکهای انسانی توسط این مؤسسه به دامهای مرگبار برای فلسطینیها تبدیل شده است.
لیو و ساترفیلد اضافه کردند که آژانس توسعه بین المللی آمریکا نیز به همین نتیجه رسیده بود اما سیاستمداران این کشور با گزارش آژانس مذکور مخالفت کردند.
