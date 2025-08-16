سقوط پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی در شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک پهپاد شناسایی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه حی الرمال در شهر غزه سقوط کرده است.
این خبر در حالی گزارش میشود که منابع نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کردهاند یگانهای ارتش اسرائیل از دیشب عملیات نظامی زمینی در شهر غزه برای اشغال این شهر را آغاز کردهاند.
از سوی دیگر نیروهای شهید عمر قاسم اعلام کردند که موفق شدند مقادیر زیادی مواد منفجره بسیار قوی را که ارتش رژیم صهیونیستی برای تخریب منازل فلسطینیان مورد استفاده قرار میدهد، در منطقه جبالیا در شمال نوار غزه مصادره کنند.
