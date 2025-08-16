به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، «آهارون هالیوا» رئیس سابق شاخه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی در جریان انتشار فایلهای صوتی اش گفت: من مسئولیت شکست ۷ اکتبر را به عهده گرفتم. این یک واقعه دردناک و فاجعه سراسری بود.
وی اضافه کرد: هرتزی هالیوی رئیس سابق ستاد ارتش اختلال پارانوئید دارد. من از زمانی که او کوچک بود می شناسمش.
هالیوا بیان کرد: بنیامین نتانیاهو نیز شخص بسیار بزدلی است. او در نهایت شکست خورد.
وی تاکید کرد که شکست رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر تنها در یک شب نبود بلکه در نادیده گرفتن نشانهها بود.
هالیوا اضافه کرد که نتانیاهو و دیگر وزرای وی مسئول این شکست هستند.
