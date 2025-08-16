  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۵۹

مقام سابق تل‌آویو: «نتانیاهو» بزدل است؛ «هالیوی» اختلال پارانوئید دارد

مقام سابق تل‌آویو: «نتانیاهو» بزدل است؛ «هالیوی» اختلال پارانوئید دارد

مقام سابق نظامی رژیم صهیونیستی به شدت از نخست وزیر و رئیس سابق ستاد ارتش این رژیم انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، «آهارون هالیوا» رئیس سابق شاخه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی در جریان انتشار فایل‌های صوتی اش گفت: من مسئولیت شکست ۷ اکتبر را به عهده گرفتم. این یک واقعه دردناک و فاجعه سراسری بود.

وی اضافه کرد: هرتزی هالیوی رئیس سابق ستاد ارتش اختلال پارانوئید دارد. من از زمانی که او کوچک بود می شناسمش.

هالیوا بیان کرد: بنیامین نتانیاهو نیز شخص بسیار بزدلی است. او در نهایت شکست خورد.

وی تاکید کرد که شکست رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر تنها در یک شب نبود بلکه در نادیده گرفتن نشانه‌ها بود.

هالیوا اضافه کرد که نتانیاهو و دیگر وزرای وی مسئول این شکست هستند.

کد خبر 6561294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها