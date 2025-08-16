  1. بین الملل
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۱۷

حکم جلب بین‌المللی ۲ وزیر صهیونیست به زودی صادر می‌شود

حکم جلب بین‌المللی ۲ وزیر صهیونیست به زودی صادر می‌شود

منابع رسانه‌ای به تسریع روند صدور حکم جلب بین المللی ۲ وزیر صهیونیست اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، میدل ایست آی گزارش داد که درخواست‌ها برای صدور حکم جلب بین المللی ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به دلیل موضع گیری های نژادپرستانه آنها در دادگاه کیفری بین المللی آماده شده است.

بر اساس این گزارش، این نخستین باری خواهد بود که ۲ وزیر مذکور با اتهام نژادپرستی در یک دادگاه بین المللی رو به رو می‌شوند.

منابع آگاه اعلام کرده‌اند که دادستان دادگاه کیفری بین المللی چندین پرونده علیه بن گویر و اسموتریچ آماده کرده است. هنوز درخواست‌های مذکور به این دادگاه ارائه نشده‌اند.

این در حالی است که نگرانی‌هایی در خصوص اعمال فشار بر دادگاه کیفری بین المللی برای ممانعت از صدور این احکام جلب وجود دارد.

