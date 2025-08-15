مخالفت ۳۱ کشور عربی و اسلامی با طرح جنجالی موسوم به «اسرائیل بزرگ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ۳۱ کشور عربی و اسلامی به همراه اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای مشترک اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: اظهارات نتانیاهو درباره طرح موسوم به اسرائیل بزرگ، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و تهدیدی آشکار برای امنیت ملی عربی و حاکمیت کشورها و امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

این بیانیه می‌افزاید: کشورهای عربی و اسلامی هرگونه اقدام لازم برای برقراری صلح به دور از توهمات مبتنی بر اشغال غزه و اعمال زور را انجام خواهند داد. ما اظهارات «بزالل اسموتریچ» در مورد طرح شهرک‌سازی و همچنین اظهارات نژادپرستانه او در مخالفت با تأسیس کشور فلسطین را محکوم می‌کنیم. از جامعه جهانی می‌خواهیم که به اسرائیل برای توقف تجاوز و عقب نشینی کامل از نوار غزه فشار بیاورد. ما بار دیگر بر مخالفت کامل خود با کوچاندن اجباری فلسطینیان به هر شکل ممکن و به هر بهانه‌ای تاکید می‌کنیم.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه «i۲۴ مدعی شد: من در یک مأموریت تاریخی و معنوی هستم و از نظر احساسی به رؤیای اسرائیل بزرگ پیوند خورده‌ام!

«بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز از تصمیم این رژیم برای ساخت سه هزار و ۴۰۱ واحد مسکونی جدید در منطقه E۱ در محدوده شهرک «معالیه ادومیم» در نزدیکی قدس واقع در کرانه باختری خبر داد و گفت که پروژه E۱ ارائه می‌شود تا ایده تشکیل کشور [مستقل] فلسطینی را دفن کند.

به گفته این وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، این پروژه شامل ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید در معالیه آدومیم در قدس است که ارتباط میان شهرهای رام‌الله و بیت‌لحم را قطع خواهد کرد.