شهادت ۴۹ فلسطینی دیگر در حملات اسرائیل از بامداد جمعه تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که از بامداد جمعه تاکنون ۴۹ شهروند فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت رسیده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه روز جمعه با صدور بیانیه‌ای تعداد شهدای ۲۴ ساعت گذشته در غزه را ۵۱ نفر اعلام کرد که دو تن از آنها از شهدایی هستند که پیکر آنها از زیر آوار خارج شده است. این بیانیه اعلام کرد که ۳۶۹ نفر نیز طی شبانه روز گذشته در اثر حملات صهیونیست‌ها زخمی شده‌اند.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط جنگی قادر به دسترسی به آن‌ها نیستند.

بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۶۱۸۲۷ نفر و تعداد مجروحان به ۱۵۵۲۷۵ نفر رسیده است.

از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا امروز، ۱۰۳۰۰ نفر شهید و ۴۳۲۳۴ نفر زخمی شده‌اند.