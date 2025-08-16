شکارچی متخلف ۳ آهوی ماده را در اسفراین از پا درآورد

رضا شکاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل شبانه محیطبانان پارک ملی سالوک، در محدوده بین روستاهای گرمهخوش و سارمران، ردپای شکارچیان شناسایی شد.
وی افزود: محیطبانان حین رصد شبانه متوجه نورافشانی متخلفان شدند که همزمان صدای شلیک دو گلوله نیز شنیده شد. با توجه به شرایط مهتابی هوا، دو شکارچی مسلح در حال جستجوی لاشه آهو مشاهده شدند که یکی از آنها به همراه لاشه سه رأس آهوی ماده، یک قبضه اسلحه، یک پروژکتور، یک قبضه چاقوی آغشته به خون و یک دستگاه خودروی پراید دستگیر و متهم دوم نیز متواری شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی گفت: متخلف بازداشت و خودرو به پارکینگ منتقل شد. همچنین پرونده متهم دوم به مرجع قضایی ارجاع شده است.
فرجی بیان کرد: متهمان علاوه بر محکومیت کیفری، طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست مکلف به پرداخت بیش از ۸ میلیارد و ۸۸۱ میلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از شکار غیرمجاز سه رأس آهوی ماده خواهند بود.
