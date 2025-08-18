  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۳۷

بره آهو در بازرسی از یک منزل مسکونی در اسفراین کشف شد

بجنورد- فرمانده انتظامی اسفراین از کشف و رهایی یک رأس بره آهو در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.

سرهنگ محمد روهنا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری غیرمجاز یک بره آهو توسط فردی در منزل مسکونی در اسفراین موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های قضائی در بازرسی از محل موفق به کشف این بره آهو شدند.

فرمانده انتظامی اسفراین بیان کرد: این بره آهو پس از تحویل به اداره محیط زیست، دوباره به آغوش گرم طبیعت بازگشت تا زندگی خود را در دل دشت‌ها و مراتع ادامه دهد.

سرهنگ روهنا در پایان با اشاره به نزدیکی حیات وحش به حریم شهری، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نگهداری غیرمجاز حیوانات وحشی، موضوع را به پلیس یا محیط زیست اطلاع دهند تا زیبایی‌های طبیعت برای همیشه پایدار بماند.

