  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

هوای شیروان برای همه گروه‌ها ناسالم شد

بجنورد- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: شاخص آلودگی هوای شیروان با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۶۷ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های قرار گرفت.

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، شاخص آلودگی هوای شیروان هم‌اکنون روی عدد ۱۶۷ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت قرمز و ناسالم همه حساس قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: در وضعیت قرمز، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

وی در ادامه افزود: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

