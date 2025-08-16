واژگونی سمند در قزوین با چهار کشته و مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری اظهار کرد: صبح شنبه گزارش واژگونی یک خودروی سواری سمند در محور قزوین - رازمیان به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس رازمیان به محل حادثه اعزام شد و متاسفانه در پی این حادثه، سه نفر از سرنشینان خودرو در محل جان باختند.

اکبری تصریح کرد: یک نفر دیگر از سرنشینان خودرو که مصدوم شده بود، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شد.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین خاطرنشان کرد: بررسی علت حادثه بر عهده پلیس راهور است و از رانندگان درخواست می کنیم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، از بروز چنین حوادث دلخراشی جلوگیری کنند.