واکنش حماس به تحرکات اشغالگران برای اشغال شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای در بیانیه‌ای به اظهارات «ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی درباره نوار غزه واکنش نشان داد.

در بیانیه حماس آمده است: قصد رئیس ستاد کل ارتش اشغالگر تروریستی برای تصویب طرح اشغال شهر غزه و تسریع عملیات نظامی در آن، اعلام آغاز موج جدیدی از نسل‌کشی وحشیانه و عملیات کوچ جنایتکارانه صدها هزار نفر از ساکنان شهر غزه و آوارگان آن، به دست رژیم صهیونیستی است.

حماس تأکید کرد که این اعلام جنایت‌گونه در ارتکاب جنایت جنگی بزرگ در شهر غزه، واضح‌ترین تصویر از خودکامگی صهیونیستی، بی‌اعتنایی آن به قوانین بین‌المللی و اصرار آن بر ادامه جنگ نسل‌کشی است که بیش از بیست و دو ماه ادامه دارد و با سرپوش گذاشتن جنایتکارانه آمریکا و در سایه سکوت و ناتوانی شرم‌آور بین‌المللی رخ می‌دهد.

جنبش حماس همچنین در بیانیه خود به اعلام ارتش صهیونیستی مبنی بر توزیع چادر برای اهالی شهر غزه جهت تخلیه این شهر اشاره کرد و گفت که اظهار نظر درباره ورود چادر به جنوب نوار غزه تحت عنوان تدارکات بشردوستانه فریب آشکاری است که هدف آن سر پوش گذاشتن بر جنایت وحشیانه‌ای است که اشغالگران برای اجرای آن آماده می‌شوند و این در حالی است که سازمان ملل، با گام‌های اشغالگران در این زمینه مخالفت می‌کند؛ چرا که از نظر این سازمان، این اقدامات فاقد کمترین معیارهای انسانی است و استفاده جنایتکارانه از ابزارهای فشار انسانی بر غیر نظامیان برای دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی را نشان می‌دهد.

حماس تأکید کرد: آنچه در غزه رخ می دهد، از حوادث کرانه باختری جدا نیست که یورش‌های روزانه، حملات مسلحانه شهرک‌نشینان و آتش زدن اموال در این منطقه ادامه دارد و منظره‌ای را به تصویر می‌کشد که وحدت در اجرای نقشه صهیونیست‌ها به منظور اخراج فلسطینیان از سرزمینشان و سلب حقوق آن‌ها، تا یهودی‌سازی اماکن مقدس اسلامی و مسیحی را منعکس می‌کند.

این جنبش بیان کرد که اقدامات و تحرکات نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه جنایت‌کارش برای کوچاندن مردم فلسطین و ریشه‌کن کردن آن‌ها از سرزمینشان با افشای صریح نیت‌های واقعی او برای ایجاد آنچه رؤیای «اسرائیل بزرگ» نامیده می‌شود همراه بوده که به ضرر کشورهای اردن، مصر، سوریه، لبنان، عراق و غیره خواهد بود.

حماس تاکید کرد: این طرح خطرناک، حمایت از مردم و مقاومت ما را به عنوان خط اول دفاع از کشورهای عربی و اسلامی در برابر طمع‌کاری‌های صهیونیستی می‌طلبد و الزام آور می‌کند. با برهه خطرناکی روبرو هستیم که نیازمند موضعی ملی و متحد برای ایجاد یک استراتژی جامع مقاومت است که با نقشه‌های جنایتکارانه‌ای که هدفشان ریشه‌کن کردن مردم فلسطین و محو هویت آن‌هاست، مقابله کند.