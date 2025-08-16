  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

افزایش شمار شهدای گرسنگی در نوار غزه به ۲۵۱ نفر

افزایش شمار شهدای گرسنگی در نوار غزه به ۲۵۱ نفر

وزارت بهداشت نوار غزه با اعلام افزایش شمار شهدای قحطی و گرسنگی در این باریکه به ۲۵۱ نفر، تأکید کرد که ۱۰۸ نفر از این شهدا کودک هستند و ۴۰ هزار نوزاد هم از سوء‌تغذیه شدید رنج می‌برند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ فلسطینی در نوار غزه به علت سو تغذیه و گرسنگی جان خود را از دست داده اند.

بر اساس آمار جدید، شمار فلسطینیانی که در نوار غزه به علت سو تغذیه و گرسنگی جان خود را از دست داده اند، به ۲۵۱ نفر افزایش یافت که ۱۰۸ نفر آنها کودک هستند.

به گفته مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه، ۴۰ هزار نوزاد ساکن نوار غزه از سو تغذیه شدید رنج می‌برند و ۱۰۰۰ کودک هم به علت سو تغذیه و کمبود دارو دچار نقص عضو شده اند.

وی همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۸ هزار مورد سوء تغذیه شدید در نوار غزه وجود دارد و ۵۰۰ نوزاد به علت سوء تغذیه در بیمارستان های نوار غزه بستری هستند.

کد خبر 6561826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها