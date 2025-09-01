شکار پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی در جنوب نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از تسلط بر یک پهپاد صهیونیستی که در آسمان خانیونس در جنوب نوار غزه مشغول انجام ماموریت‌ جاسوسی بود، خبر داد.

گردان‌های قدس روز دوشنبه گذشته هم اعلام کرد که یک فروند پهپاد جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق شهر غزه به کنترل خود درآورده است.

این تحولات در حالی است که رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات پهپادی، استفاده از ربات‌های انفجاری را هم برای تخریب کامل شهر غزه افزایش داده است.

دکتر منیر البرش مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه پیشتر در مصاحبه ای گفته بود که رژیم صهیونیستی روزانه از ۷ تا ۱۰ ربات بمب گذاری شده در نوار غزه برای تخریب زیرساخت ها در شهر غزه استفاده می کند.