  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

شکار پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی در جنوب نوار غزه

شکار پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی در جنوب نوار غزه

گردان‌های قدس اعلام کرد که رزمندگانش یک پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی را در آسمان خانیونس در جنوب نوار غزه سرنگون کرده و به کنترل درآورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از تسلط بر یک پهپاد صهیونیستی که در آسمان خانیونس در جنوب نوار غزه مشغول انجام ماموریت‌ جاسوسی بود، خبر داد.

گردان‌های قدس روز دوشنبه گذشته هم اعلام کرد که یک فروند پهپاد جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق شهر غزه به کنترل خود درآورده است.

این تحولات در حالی است که رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات پهپادی، استفاده از ربات‌های انفجاری را هم برای تخریب کامل شهر غزه افزایش داده است. 

دکتر منیر البرش مدیرکل وزارت بهداشت نوار غزه پیشتر در مصاحبه ای گفته بود که رژیم صهیونیستی روزانه از ۷ تا ۱۰ ربات بمب گذاری شده در نوار غزه برای تخریب زیرساخت ها در شهر غزه استفاده می کند.

کد خبر 6576843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها