صدها سیستم تهویه در پایگاه‌های ارتش «اسرائیل» از کار افتادند

یک روزنامه عبری زبان به ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم در پایگاه‌های آموزشی خود اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، روزنامه معاریو اذعان کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با چالش‌های مختلفی رو به رو است. ارتش این رژیم که مدعی قدرت برتر بودن است حتی نمی‌تواند با موج گرما در پایگاه‌های آموزشی خود مقابله کند.

بر اساس این گزارش، فلج شدن ناگهانی زیرساخت‌های پایگاه‌های اصلی ارتش رژیم صهیونیستی مانند ساییریم و شیزافون بیانگر شکننده بودن ساختار لجستیکی آن است به طوری که صدها سیستم تهویه با افزایش درجه گرمی هوا و رسیدن آن به عدد ۵۰ از کار افتاده‌اند.

در این گزارش آمده است که ارتش رژیم صهیونیستی بعد از گذشت سال‌ها از کاهش نیروی زمینی خود و اتکا به نیروی هوایی و سایبری اینک متوجه شده که برای رویارویی با جبهه‌های مختلف به نیروهای زمینی نیاز دارد اما زیر ساخت‌های لازم در این خصوص وجود ندارد.

