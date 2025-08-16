دیدار رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با وزیر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار غلامرضا نوروزی و وزیر ورزش امروز (شنبه ۲۵ مرداد) در محل وزارت ورزش انجام شد.

در این دیدار غلامرضا نوروزی درخصوص اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی فدراسیون توضیحاتی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه داد.