  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

دیدار رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با وزیر ورزش

دیدار رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با وزیر ورزش

غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور در وزارت ورزش با احمد دنیامالی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار غلامرضا نوروزی و وزیر ورزش امروز (شنبه ۲۵ مرداد) در محل وزارت ورزش انجام شد.

در این دیدار غلامرضا نوروزی درخصوص اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی فدراسیون توضیحاتی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه داد.

کد خبر 6561646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها