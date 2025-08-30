به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون پزشکی ورزشی امروز (شنبه ۸ شهریور) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و با حضور غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون و سید اشکان اردیبهشت دبیر مجمع به صورت حضوری و وبینار برگزار شد.
در این مجمع مهین فرهادیزاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، مریم کاظمیپور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک، کامیار سلطانی، مدیرکل امور مشترک فدراسیونها، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و همچنین اعضای هیئت رئیسه و دیگر اعضا حضور داشتند که رئیس فدراسیون گزارش جامعی را از فعالیتهای سالیانه، وضعیت موجود و برنامهی آینده این فدراسیون ارائه داد.
نوروزی در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه کلیه شاخصهای فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن، رشد داشته است، تصریح کرد: رشد شاخصها نشان دهنده برنامهمحور بودن این فدراسیون در خدمت رسانی به جامعه ورزش با محوریت ۳۱ هیئت استانی و حمایت از ۵۴ فدراسبون و انجمن ورزشی است.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی هدف از فعالیتهای این فدراسیون را حمایت از ورزشکاران با رویکرد پیشگیری از مصدومیت و همچنین رفع دغدغه آنها در دوران مصدومیت عنوان کرد.
نوروزی همچنین گزارشی از فعالیتهای این فدراسیون در مسیر حضور کاروانهای ورزشی ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و دیگر رویدادها، شرح داد. وی تعداد شرکت کنندگان در دورههای آموزشی را ۲۲ هزار نفر اعلام کرد و همچنین از پوشش پزشکی ۲۸۰ هزار ساعت مسابقات در سطح کشور خبر داد.
او در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به رویکرد خدمترسانی به جامعه ورزش، خواستار رفع مالیات برای این فدراسیون شد. در ادامه حسابرس مستقل، خزانه دار و بازرس فدراسیون به ارائه گزارش پرداختند که مورد تایید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
برنامههای سال ۱۴۰۴ و اساسنامه پیشنهادی فدراسیون نیز با رای اعضای مجمع تصویب شد.
گفتنی است روسای هیئتهای پزشکی ورزشی استانها در این مجمع بصورت وبیناری حضور داشتند.
سید محمد شروین اسبقیان، معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در پایان مجمع گفت: آنچه در مجمع فدراسیون پزشکی ورزشی مشاهده شد، توجه ویژه و دقیق به موضوعات مالی، اعتبارات، درآمدها و هزینه های فدراسیون بود که به صورت دقیق مورد بررسی قرارگرفته است.
وی همافرایی این فدراسیون با دیگر فدراسیونها را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: آمار ورزشکاران سازمان بافته در قالب بیمه ورزشی، ۴ میلیون نفر است در حالی که قطعا تعداد بیشتری ورزشکار وجود دارد. به همین دلیل نیاز است در یک مسیر تعاملی با فدراسیونها و ادارات کل استانی از تمام ساز و کار فدراسیون پرشکی ورزشی برای افزایش ورزشکاران سازمان یافته بهره ببرند تا طبق تاکید وزیر ورزش و جوانان این آمار حداقل به ده میلیون ورزشکار سازمان یافته برسد.
اسبقیان از فعالیتهای نادو در خصوص موارد مرتبط با ضددوپینگ تشکر کرد و اظهار داشت: فدراسیون پزشکی ورزشی و هیئتهای استانی باید پیرامون عدم استفاده از داروهای نیروزا ، مکملها و آگاهسازی، همچنان اقدامات لازم را انجام دهد.
