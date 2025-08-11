انتخاب سرپرست کاروان ایران در المپیک زمستانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، پنجاهو چهارمین جلسه هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک امروز دوشنبه ۱۹ مردادماه با حضور دکتر احمد دنیامالی در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در این جلسه محمود خسرویوفا، سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی، سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع، محمدحسین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا داورزنی مشاور وزیر ورزش و سایر اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک حضور داشتند، محمدرضا تابع سرپرست کاروان ایران در بازیهای کشورهای اسلامی و علیرضا پاکدل سرپرست کاروان ایران در بازیهای المپیک جوانان به بیان گزارشی در خصوص آخرین وضعیت تیمها و شرایط ملیپوشان برای حضور در این دو رویداد پرداختند.
در ادامه وزیر ورزش و جوانان و سایر اعضای حاضر در جلسه نیز به بیان نظرات خود در خصوص وضعیت کاروانهای ورزشی کشور پرداختند و همچنین در خصوص حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفتگو شد.
مهدی علینژاد سخنگوی هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در پایان این جلسه در خصوص موارد مطرح شده در این جلسه به پایگاه خبری ورزش و جوانان اظهار گفت: مصوبات بسیار خوبی در این جلسه داشتیم. در ابتدا بهرام ساوه شمشکی به عنوان سرپرست کاروان ایران در بازیهای المپیک زمستانی انتخاب شد.
علینژاد همچنین گفت: در راستای همدلی و وفاقی که در دو مجموعه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک وجود دارد طبق یک سیاست واحد، درجهت اعتلای نام ایران گام خواهیم برداشت.
وی افزود: در ادامه جلسه در خصوص سیاستهای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا بحث و قرار شد که تیمها به این مسابقات به صورت کیفی اعزام شوند. البته در حوزه بانوان نگاه به این صورت خواهد بود که تا مقام ششم امکان اعزام وجود خواهد داشت.
دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: سرپرست بازیهای آسیایی بحرین و سرپرست بازیهای کشورهای اسلامی ریاض آخرین تحولات مربوط به این دو کاروان را توضیح دادند و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رهنمودهای وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک نیز در ادامه شنیده شد.
