روایت داستان اسارت با مستند نمایشی «آسمان خاکی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاعرسانی سیما، مجموعه مستند نمایشی «آسمان خاکی» به تهیهکنندگی و کارگردانی مجتبی قاسمی با روایت داستانهایی واقعی از زندگی آزادگان و اسارت، از ۲۵ مرداد شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق سیما پخش میشود. «آسمان خاکی» مجموعهای با ۱۵ قسمت ۳۰ دقیقهای است که در هر قسمت، داستانی مستقل و برگرفته از خاطرات واقعی آزادگان را بازگو میکند. محتوای هر قسمت از این مجموعه، ترکیبی از نمایش و روایت مستند است.
«آسمان خاکی» که محصولی مشترک از گروه مستند شبکه افق و بنیاد شهید و امور ایثارگران است، به مفاهیمی چون آموزش، بهداشت، هنر، ورزش، خلاقیت، تئاتر، سرود، فرماندهی، رسانه، اطلاعرسانی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دوران اسارت میپردازد. این مجموعه تلاش دارد با نگاهی آمیخته به هنر، بخشی از تاریخ شفاهی و ناگفتههای دوران اسارت را برای مخاطبان بازآفرینی کند.
مجتبی قاسمی تهیهکننده و کارگردان «آسمان خاکی» و مشاور محتوایی این پروژه محمدباقر عباسی است. نویسندگی اثر را زینب کاظمپور بر عهده داشته و در جمع بازیگران، نامهایی چون محمدباقر عباسی، علی نوایی، سید رسول عمادی، مرتضی برمک، عبدالله سرابی، قدرت هزاوه، ابوالفضل خورشا، حسین صادقی، سارا سپهوند و اعظم سادات بهلولی به چشم میخورد.
همچنین محمدرضا قوامپور مدیر تصویربرداری، سارا سپهوند تدوینگر، محمدحسین مهرجو صداگذار و میثم قاسمی مدیر صدابرداری از دیگر عوامل کلیدی پروژه هستند.
مجموعه مستند نمایشی «آسمان خاکی» از ۲۵ مرداد شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق سیما روی آنتن میرود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۴:۳۰ خواهد بود.
