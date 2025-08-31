روایت ایستادگی پرستار فلسطینی در «نحیط»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، مستند «نحیط» که زندگی و مجاهدت‌های ساره فوزی ناصر پرستار ۲۵ ساله اهل غزه را در میانه جنگ و حملات هوایی رژیم صهیونیستی به تصویر می‌کشد، برای نخستین‌بار امشب یکشنبه ۹ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

«نحیط» روایتگر داستان واقعی زنی پرستار از غزه است که در اوج جنگ و زیر باران حملات هوایی رژیم غاصب صهیونیستی، با ایستادگی و از خودگذشتگی به یاری مجروحان فلسطینی شتافت. ساره فوزی ناصر، پرستار ۲۵ ساله، در بیمارستان‌های شفا و محمدانیه غزه به صورت داوطلبانه به مجروحین خدمات‌رسانی می‌کرد و در جریان این تلاش‌ها خود نیز مجروح شد. تولید مستند در نتیجه این حادثه با وقفه‌ای ۴۵ روزه روبه‌رو شد و سپس ادامه پیدا کرد.

این مستند همچون آثار «آن هفت روز»، «داستان ساحل شرقی» و «سرزمین ققنوس»، حاصل همکاری تیم مشترک ایرانی و فلسطینی در غزه است. بخش‌هایی از این اثر در سال ۱۴۰۳ در باریکه غزه و نیز مناطقی در شمال غزه که تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد، ساخته شده است.

«نحیط» به تهیه‌کنندگی محمدهادی نعمتی و نویسندگی و کارگردانی احسان شادمانی به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی در واحد مستند شبکه پرس تی‌وی تولید شده است.

این مستند برای نخستین بار امروز یکشنبه ۹ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه افق روی آنتن می‌رود و بازپخش آن نیز روز دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۹:۳۰ و ۱۴ است.