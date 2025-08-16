دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ کلاهبرداری در شرق استان خبر داد و اظهار کرد: ۴۰ میلیارد تومان از اموال مالباختگان در مرحله دادسرا، بازگردانده شد.

وی افزود: اعضای این باند ۳ نفرند که با ادعای نفوذ در دستگاه‌های مختلف از جمله دادگستری، اموال زیادی از مردم را، در شرق استان به یغما بردند. اسپانلو اظهار کرد: این افراد فقط در یک مورد ۱۲ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند.

اسپانلو افزود: ماه گذشته این افراد دستگیر شدند و با اقدامات خوبی که صورت گرفت در همین مرحله دادسرا، توانستیم ۴۰ میلیارد تومان از امول مالباختگان را به آنان بازگردانیم که از جمله بازگشت حدود ۳۰ هکتار زمین به مالک آن بود.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه ابعاد این پرونده گسترده است، تاکید کرد: به مالباختگان استان قول می‌دهیم، تمام اموالی که اعضای این باند از کلاهبرداری به دست آورده‌اند، برگردانیم.