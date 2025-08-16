به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون بین المللی و حقوقی وزارت خارجه طی پیامی در شبکه ایکس در واکنش به جانبداری رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از رژیم صهیونیستی نوشت: نقض تکان‌دهنده اخلاق قضائی؛ نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری آشکارا از اسرائیل، رژیمی که پرونده‌های متعددی در دیوان دارد، جانبداری می‌کند. این جانبداری آشکار، اعتبار دیوان بین‌المللی دادگستری را تضعیف می‌کند و اصل بنیادین بی‌طرفی قضائی را نقض می‌کند.