  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۳

واکنش غریب آبادی به جانبداری دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفت: جانبداری آشکار نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل، اعتبار دیوان بین‌المللی دادگستری را تضعیف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون بین المللی و حقوقی وزارت خارجه طی پیامی در شبکه ایکس در واکنش به جانبداری رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از رژیم صهیونیستی نوشت: نقض تکان‌دهنده اخلاق قضائی؛ نایب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری آشکارا از اسرائیل، رژیمی که پرونده‌های متعددی در دیوان دارد، جانبداری می‌کند. این جانبداری آشکار، اعتبار دیوان بین‌المللی دادگستری را تضعیف می‌کند و اصل بنیادین بی‌طرفی قضائی را نقض می‌کند.

نفیسه عبدالهی

