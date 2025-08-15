  1. استانها
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۰

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی از مناطق تبریز

تبریز-شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

در راستای مدیریت مصرف و قطعی‌های برنامه ریزی شده آب کلانشهر تبریز ضمن درخواست مجدد از عموم شهروندان جهت صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم واقع در کوی دادگستری، سهند، میرداماد، ویلاشهر و ضلع غربی جاده ائل گلی می‌رساند در ساعات قبل از ظهر روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۴ مواجه با کمبود فشار یا قطعی آب خواهند شد و همچنین مشترکین واقع در ضلع شرقی جاده ائل گلی، کوی فردوس، گلشهر، پرواز، سینا در ساعات بعد از ظهر همان روز مواجه با کمبود آب خواهند شد.

بنابراین از شهروندان محترم مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

